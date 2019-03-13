2019-03-13T10:55:06+03:00
Общество

На стройке в Алуште задержали девятерых мигрантов-нелегалов

Их выдворят за пределы страны
Анастасия ЖУКОВА
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Нелегальных мигрантов нередко нанимают для строительных работНелегальных мигрантов нередко нанимают для строительных работФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники совместно с представителями Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым обнаружили девятерых иностранцев, которые нелегально работали на стройке в Алуште.

Всех нелегалов задержали. Оказалось, что все они - граждане стран ближнего зарубежья.

- За нарушение правил и сроков пребывания на территории Российской Федерации, а также отсутствие разрешения на осуществление трудовой деятельности в отношении правонарушителей составлены соответствующие административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Алуштинский городской суд оштрафовал каждого из мигрантов на две тысячи рублей и постановил выдворить нарушителей за пределы Российской Федерации.

На крымской границе нередко ловят нелегалов. Так, между пунктами пропуска «Армянск» и «Перекоп» задержали гражданина Молдавии, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым. А гражданин Украины пытался попасть на полуостров по дамбе водохранилища завода «Титан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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