2019-03-13T12:00:38+03:00
Общество

В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы

Одна из них весила 100 килограммов, остальные - по 50 [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РК
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В Ленинском районе специалисты МЧС уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Один из них обнаружил местный житель, когда проводил земляные работы в пяти километрах от поселка Багерово. Увидев подозрительный металлический предмет, мужчина сразу позвонил спасателям.

На место выехали сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым. Они определили, что крымчанин нашел в земле фугасную авиабомбу весом 100 кг (ФАБ – 100).

Спасатели осмотрели прилегающую территорию и нашли еще три авиабомбы - зажигательную весом 50 кг (ЗАБ-50) и две фугасные весом по 50 кг (ФАБ-50).

- Авиабомбы были успешно извлечены, прогружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

В операции задействовали 8 человек и 2 единицы спецтехники.

В МЧС напомнили крымчанам, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу же звонить «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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