Заместителя мэра Керчи восстановили в должности
Глава Республики Крым Сергей Аксенов восстановил в должности заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, которого ранее отстранили из-за служебной проверки на предприятии «Керчьгортранс».
Напомним, решение об отстранении заммэра в части управления транспортной отраслью Аксенов принял 21 февраля во время визита в Керчь.
- Вчера полномочия Диляверу Мельгазиеву были возвращены. Об этом ходатайствовал коллектив предприятия и это решение Сергей Аксенов поддержал. Были сделаны выводы, разработана дорожная карта выхода из сложившейся ситуации. Взят курс на оздоровление предприятия, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Сергей Бороздин.
Как сообщалось, по его инициативе на «Керчьгортранс» нагрянули силовики. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU