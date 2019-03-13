Заместителя мэра Керчи восстановили в должности

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-13T13:09:59+03:00

Ранее его отстранили из-за служебной проверки на «Керчьгортранс»

Изменить размер текста: A A

Глава Республики Крым Сергей Аксенов восстановил в должности заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, которого ранее отстранили из-за служебной проверки на предприятии «Керчьгортранс».

Напомним, решение об отстранении заммэра в части управления транспортной отраслью Аксенов принял 21 февраля во время визита в Керчь.

- Вчера полномочия Диляверу Мельгазиеву были возвращены. Об этом ходатайствовал коллектив предприятия и это решение Сергей Аксенов поддержал. Были сделаны выводы, разработана дорожная карта выхода из сложившейся ситуации. Взят курс на оздоровление предприятия, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Сергей Бороздин.

Как сообщалось, по его инициативе на «Керчьгортранс» нагрянули силовики. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU