2019-03-13T13:09:59+03:00
Политика

Заместителя мэра Керчи восстановили в должности

Ранее его отстранили из-за служебной проверки на «Керчьгортранс»
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мельгазиева отстранили в феврале. Фото: Сергей Бороздин / FacebookМельгазиева отстранили в феврале. Фото: Сергей Бороздин / Facebook
Изменить размер текста:

Глава Республики Крым Сергей Аксенов восстановил в должности заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, которого ранее отстранили из-за служебной проверки на предприятии «Керчьгортранс».

Напомним, решение об отстранении заммэра в части управления транспортной отраслью Аксенов принял 21 февраля во время визита в Керчь.

- Вчера полномочия Диляверу Мельгазиеву были возвращены. Об этом ходатайствовал коллектив предприятия и это решение Сергей Аксенов поддержал. Были сделаны выводы, разработана дорожная карта выхода из сложившейся ситуации. Взят курс на оздоровление предприятия, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Сергей Бороздин.

Как сообщалось, по его инициативе на «Керчьгортранс» нагрянули силовики. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны
Продавали массажеры старикам: Симферопольцев будут судить за мошенничество и кражи
В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы
На стройке в Алуште задержали девятерых мигрантов-нелегалов
Десантный корабль «Орск» из Севастополя расстрелял "морскую мину"
Бюджет Крыма получил 209 миллионов компенсации за деревья, срубленные из-за «Тавриды»
Погода в Крыму 13 марта: Штормовое предупреждение и снег
В Симферополе 13 марта частично отключат свет
В Крыму назначили нового министра спорта
38 крымчан заболели корью с начала года
В дни празднования «Крымской весны» в Севастополе ограничат движения транспорта
В Саках задержали молодых парней: Их подозревают в сбыте «соли»
За неделю в Крым из Украины хотели ввезти 164 килограмма бананов, яблок и апельсинов
На ремонт дорог в Керчи выделят 100 миллионов рублей
В России выпустили памятную монету с изображением Крымского моста
Крымские таможенники обнаружили винтовку в багажнике автомобиля
Где в Симферополе ограничат движение транспорта 15 марта
Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь
В Керчи легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Прыгнул в воду в попытке сбежать: Пограничники задержали браконьеров в Ялте