Продавали массажеры старикам: Симферопольцев будут судить за мошенничество и кражи

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-13T13:45:06+03:00

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Полиция поймала в Керчи двоих мошенников, которые обворовывали доверчивых пенсионеров.

26-летние симферопольцы ходили по квартирам и предлагали старикам и старушкам купить массажеры. Но это был всего лишь предлог, чтобы попасть в квартиру. Пока один отвлекает хозяина дома, рассказывая о чудо-агрегате для массажа, другой - искал "заначки" с деньгами.

У 80-летней керчанки они таким образом украли накопленные 75 тысяч рублей. И сразу отправились к еще одной семье пенсионеров.

- Представившись студентами одного из медицинских ВУЗов страны, подозреваемые предложили хозяевам дома опробовать продаваемый ими прибор. Так как требуемой суммы у пожилых керчан дома не оказалось, пенсионер вместе с одним из подозреваемых пошел в банкомат, чтобы снять денежные средства с банковской карточки. Далее злоумышленники завладели денежными средствами хозяев в сумме 10 тыс.рублей, обманным путем покинули квартиру, забрав с собой и деньги, и массажный прибор, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

После их задержали в собственной квартире сотрудники уголовного розыска. Симферопольцы сознались во всем.

Они стали фигурантами сразу двух уголовных дел - по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба" (ч.2 ст.159 УК РФ) и "кража" (ч.2 ст.158 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Суда парни ждут в СИЗО.

Один из подельников раньше уже привлекался за кражу, а другой - за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU