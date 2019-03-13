В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-13T17:29:43+03:00

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В Балаклаве снимают художественный фильм. Чтобы творческому процессу никто не мешал, движение на Таврической набережной перекрыли. Это было согласовано с властями Севастополя, сообщается на официальном сайте правительства.

- Ввести временное ограничение остановки и стоянки всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств, задействованных в киносъемке, на участке автомобильной дороги Таврическая набережная на время с 7.30 до 19.30 13 и 14 марта, – говорится в документе.

Известно, что идут съемки полнометражной художественной ленты. Около съемочной площадки также запрещена стоянка и проезд транспортных средств, установлены ограничивающие движение дорожные знаки.

Проезд транспорта открыт только тогда, когда это не мешает съемочному процессу.

ИСТОЧНИК KP.RU