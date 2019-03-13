В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ
14 марта, в столице региона Симферополе возникнут перебои с подачей электричества.
Энергетики ремонтируют свое хозяйство и поэтому возникают «отключки». Света не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.
И так, где в Симферополе 14 марта пропадет электричество:
ул. Косухина, 2-8 (чет), 17, 41, 43, 51-73 (нечет);
ул.Стаценко, 1-13;
ул. Автомобилистов, 1, 3;
ул. Селиванова, 1-21 (нечет), 50-56 (чет);
ул. Матвеева, 1-907, 798, 659, 892, 17 (нечет);
ул. Чукурча, 5, 6;
пер. Чукурча, 1-12, 14-24, 706, 1031(чет);
пер. Софиевский, 1-23;
пер. Тынч, 2-16 (чет);
пер.Гранитный, 26;
ул. Суходольная, 25;
ул. Войтенко, 1-11;
ул. Заклюки, 1-9;
ул. Мамакъ, 2-16 (чет);
ул. Луцкого, 1-12, 14-20 (чет);
ул. Федоренко, 1-6, 8-12 (чет);
Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1», «Здоровье».
ИСТОЧНИК KP.RU