В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-13T19:48:43+03:00

Света не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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14 марта, в столице региона Симферополе возникнут перебои с подачей электричества.

Энергетики ремонтируют свое хозяйство и поэтому возникают «отключки». Света не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

И так, где в Симферополе 14 марта пропадет электричество:

ул. Косухина, 2-8 (чет), 17, 41, 43, 51-73 (нечет);

ул.Стаценко, 1-13;

ул. Автомобилистов, 1, 3;

ул. Селиванова, 1-21 (нечет), 50-56 (чет);

ул. Матвеева, 1-907, 798, 659, 892, 17 (нечет);

ул. Чукурча, 5, 6;

пер. Чукурча, 1-12, 14-24, 706, 1031(чет);

пер. Софиевский, 1-23;

пер. Тынч, 2-16 (чет);

пер.Гранитный, 26;

ул. Суходольная, 25;

ул. Войтенко, 1-11;

ул. Заклюки, 1-9;

ул. Мамакъ, 2-16 (чет);

ул. Луцкого, 1-12, 14-20 (чет);

ул. Федоренко, 1-6, 8-12 (чет);

Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1», «Здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU