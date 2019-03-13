2019-03-13T19:48:43+03:00
Общество

В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Света не будет целый день.Света не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

14 марта, в столице региона Симферополе возникнут перебои с подачей электричества.

Энергетики ремонтируют свое хозяйство и поэтому возникают «отключки». Света не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

И так, где в Симферополе 14 марта пропадет электричество:

ул. Косухина, 2-8 (чет), 17, 41, 43, 51-73 (нечет);

ул.Стаценко, 1-13;

ул. Автомобилистов, 1, 3;

ул. Селиванова, 1-21 (нечет), 50-56 (чет);

ул. Матвеева, 1-907, 798, 659, 892, 17 (нечет);

ул. Чукурча, 5, 6;

пер. Чукурча, 1-12, 14-24, 706, 1031(чет);

пер. Софиевский, 1-23;

пер. Тынч, 2-16 (чет);

пер.Гранитный, 26;

ул. Суходольная, 25;

ул. Войтенко, 1-11;

ул. Заклюки, 1-9;

ул. Мамакъ, 2-16 (чет);

ул. Луцкого, 1-12, 14-20 (чет);

ул. Федоренко, 1-6, 8-12 (чет);

Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1», «Здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны
Продавали массажеры старикам: Симферопольцев будут судить за мошенничество и кражи
Заместителя мэра Керчи восстановили в должности
В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы
На стройке в Алуште задержали девятерых мигрантов-нелегалов
Десантный корабль «Орск» из Севастополя расстрелял "морскую мину"
Бюджет Крыма получил 209 миллионов компенсации за деревья, срубленные из-за «Тавриды»
Погода в Крыму 13 марта: Штормовое предупреждение и снег
В Симферополе 13 марта частично отключат свет
В Крыму назначили нового министра спорта
38 крымчан заболели корью с начала года
В дни празднования «Крымской весны» в Севастополе ограничат движения транспорта
В Саках задержали молодых парней: Их подозревают в сбыте «соли»
За неделю в Крым из Украины хотели ввезти 164 килограмма бананов, яблок и апельсинов
На ремонт дорог в Керчи выделят 100 миллионов рублей
В России выпустили памятную монету с изображением Крымского моста
Крымские таможенники обнаружили винтовку в багажнике автомобиля
Где в Симферополе ограничат движение транспорта 15 марта
Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь
В Керчи легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Прыгнул в воду в попытке сбежать: Пограничники задержали браконьеров в Ялте