Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей
Крымской столице, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах, нужно открыть 25 новых дошкольных учреждений.
- На сегодняшний день количество детей, которые желали бы получить место, - 8975, не считая общей очереди, когда родители ожидают путевку на 1 сентября 2019-го или 2020 года. Проблема колоссальная… Чтобы реально уйти от этой проблемы, крымской столице необходимо не менее 25 новых дошкольных заведений, - отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова
Сейчас детсады в городе переполнены: при проектной мощности в 11 тысяч человек они регулярно вмещают 15 тысяч детей.
Напомним, в этом году в Симферополе планируют создать всего 500 новых мест.
Новые детсады будут находиться по следующим адресам:
- пер. Гавена, 5а (территория детсада «Ландыш»)
- просп. Победы, 176 (на базе средней школы № 6)
- ул. Ростовская, 16 (на территории средней школы № 18)
- ул. Тарабукина, 37 (на базе средней школы № 26)
- ул. М. Жукова, 19 (на базе детсада «Жар-птица»).
ИСТОЧНИК KP.RU
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