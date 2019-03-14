Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-14T09:01:11+03:00

В этом году в Симферополе планируют создать всего 500 новых мест. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Места в дошкольных учреждениях ждут почти 9 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Крымской столице, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах, нужно открыть 25 новых дошкольных учреждений.

- На сегодняшний день количество детей, которые желали бы получить место, - 8975, не считая общей очереди, когда родители ожидают путевку на 1 сентября 2019-го или 2020 года. Проблема колоссальная… Чтобы реально уйти от этой проблемы, крымской столице необходимо не менее 25 новых дошкольных заведений, - отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова

Сейчас детсады в городе переполнены: при проектной мощности в 11 тысяч человек они регулярно вмещают 15 тысяч детей.

Напомним, в этом году в Симферополе планируют создать всего 500 новых мест.

Новые детсады будут находиться по следующим адресам:

- пер. Гавена, 5а (территория детсада «Ландыш»)

- просп. Победы, 176 (на базе средней школы № 6)

- ул. Ростовская, 16 (на территории средней школы № 18)

- ул. Тарабукина, 37 (на базе средней школы № 26)

- ул. М. Жукова, 19 (на базе детсада «Жар-птица»).

ИСТОЧНИК KP.RU