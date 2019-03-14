В Симферополе нужно заменить 500 лифтов
В Симферополе через год после трагедии, где в «взбесившемся» лифте погибла 38-летняя мама с младенцем, решили массово ремонтировать лифты.
- В многоквартирных домах в Симферополе функционируют 1192 лифта. Из них срок эксплуатации порядка 500 лифтов уже продлевался. В текущем году они подлежат замене, - сообщила начальник инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова.
В первую очередь поменяют неработающие лифты.
- Деньги на лифтовое хозяйство выделены.. В первом квартале 2020 года все лифты (по Крыму) должны быть заменены. В Симферополе - до конца этого года. При этом неработающие - в первую очередь. Ни одного неработающего лифта быть не должно в республике, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, будет проведена диспетчеризация.
-Граждане не должны терпеть неудобств при остановке лифтов и часами ожидать помощи. Все лифты должны быть на диспетчерском обслуживании, - считает Аксенов.
Напомним, "лифт-убийцу" в Симферополе заменят на новый: жители боятся им пользоваться после гибели мамы с младенцем.
ИСТОЧНИК KP.RU