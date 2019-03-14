В Симферополе нужно заменить 500 лифтов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-14T09:22:16+03:00

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В Симферополе через год после трагедии, где в «взбесившемся» лифте погибла 38-летняя мама с младенцем, решили массово ремонтировать лифты.

- В многоквартирных домах в Симферополе функционируют 1192 лифта. Из них срок эксплуатации порядка 500 лифтов уже продлевался. В текущем году они подлежат замене, - сообщила начальник инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова.

В первую очередь поменяют неработающие лифты.

- Деньги на лифтовое хозяйство выделены.. В первом квартале 2020 года все лифты (по Крыму) должны быть заменены. В Симферополе - до конца этого года. При этом неработающие - в первую очередь. Ни одного неработающего лифта быть не должно в республике, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, будет проведена диспетчеризация.

-Граждане не должны терпеть неудобств при остановке лифтов и часами ожидать помощи. Все лифты должны быть на диспетчерском обслуживании, - считает Аксенов.

Напомним, "лифт-убийцу" в Симферополе заменят на новый: жители боятся им пользоваться после гибели мамы с младенцем.

ИСТОЧНИК KP.RU