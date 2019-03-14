2019-03-14T09:26:35+03:00
Общество

В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России

Они поклялись соблюдать Конституцию РФ и защищать свободу и независимость [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Паспорта вручили в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба УМВД России по городу СевастополюПаспорта вручили в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю
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В городе-герое Севастополе присягнули на верность стране вступающие в российское гражданство.

Вручение паспортов прошло по-праздничному, ведь событие и правда хорошее и выдающее.

- В торжественной обстановке одиннадцать иностранных граждан принесли клятву на верность Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю. - Они поклялись соблюдать Конституцию РФ, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.

Счастливчикам вручили документы с двуглавым орлом на обложке и они стали полноправными гражданами большой и могучей страны.

В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России.Они поклялись соблюдать Конституцию РФ и защищать свободу и независимость. Видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.! другой источник

Официальные лица поздравили новых граждан Российской Федерации с знаменательным событием и выразили уверенность, что они будут строго соблюдать законы и с уважением относиться к истории и традициям страны.

"Комс"

ИСТОЧНИК KP.RU

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