В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России
В городе-герое Севастополе присягнули на верность стране вступающие в российское гражданство.
Вручение паспортов прошло по-праздничному, ведь событие и правда хорошее и выдающее.
- В торжественной обстановке одиннадцать иностранных граждан принесли клятву на верность Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю. - Они поклялись соблюдать Конституцию РФ, защищать свободу и независимость России, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
Счастливчикам вручили документы с двуглавым орлом на обложке и они стали полноправными гражданами большой и могучей страны.
В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России.Они поклялись соблюдать Конституцию РФ и защищать свободу и независимость. Видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.! другой источник
Официальные лица поздравили новых граждан Российской Федерации с знаменательным событием и выразили уверенность, что они будут строго соблюдать законы и с уважением относиться к истории и традициям страны.
"Комс"
ИСТОЧНИК KP.RU