Больше 11 миллионов на мусор: В Симферополе появятся 126 новых контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-14T10:09:38+03:00

Власти надеются, что горожане не будут выбрасывать отходы, где попало. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Симферополь получил деньги на оборудование 126 новых контейнерных площадок. Власти надеются, что после этого горожане не будут выбрасывать отходы, где попало.

- Будут восстановлены уже имеющиеся площадки, а также оборудованы 46 новых площадок для сбора ТКО, в местах, где имеется в них потребность. На эти цели выделено порядка 11,5 миллионов рублей, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев.

Также будут выполнены работы по бетонированию площадок под ранее установленными 66 крупногабаритными контейнерами-лодками и организованы подходы к ним. На это потратят порядка 2 миллионов рублей.

- В городе есть районы, где прекрасно оборудованы контейнерные площадки, но чтобы к ним попасть люди вынуждены преодолевать метров 50 такой качественной жижи, что люди размахиваются и кидают мусор в баки по принципу - куда попадешь. Недопустимая ситуация, поэтому этим вопросом займемся очень серьезно, - пообещала глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU