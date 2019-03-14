"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-14T13:20:09+03:00

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Коммерческий директор предприятия, которому поручили выполнить инженерно-геологические изыскания для строительства одного из объектов в Крыму, "обворовал" федеральный бюджет на 1,4 млн рублей.

Управленец подписал акт сдачи-приема работ, хотя прекрасно знал о том, что указанные работы фактически не проводились.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Расследование окончено, дело уже передали в суд для рассмотрения по существу. Если руководителя признают виновным, то ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU