"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить
Коммерческий директор предприятия, которому поручили выполнить инженерно-геологические изыскания для строительства одного из объектов в Крыму, "обворовал" федеральный бюджет на 1,4 млн рублей.
Управленец подписал акт сдачи-приема работ, хотя прекрасно знал о том, что указанные работы фактически не проводились.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Расследование окончено, дело уже передали в суд для рассмотрения по существу. Если руководителя признают виновным, то ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU