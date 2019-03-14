Крымская прокуратура добилась увольнения экс-полицейского

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-14T12:26:28+03:00

Изменить размер текста: A A

По требованию прокуратуры уволили бывшего госслужащего, трудоустроившегося без соблюдения требований антикоррупционного закона.

- Установлено, что бывший работник отдела МО МВД «Сакский» трудоустроился в МБУ «Городское хозяйства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Казалось, что в этом такого? Но выяснилось, что мужчина, когда носил погоны, неоднократно проводил проверки этого предприятия.

Также по закону, он, как бывший государственный служащий, обязан получить согласие на трудоустройство от комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Но согласие комиссии получено не было, а вот на работу его взяли и тем самым нарушили закон Российской Федерации.

Межрайонный прокурор внес в адрес руководителя муниципального предприятия представление. Начальнику МУПА нечего не оставалось делать, как уволить бывшего проверяющего.

ИСТОЧНИК KP.RU