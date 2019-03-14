Житель Симферопольского района хотел незаконно продать самодельный кастет

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-14T12:34:09+03:00

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Недалеко от аэропорта Симфрерополя транспортные полицейские задержали мужчину, который пытался незаконно продать самодельный кастет.

Информацию о подозрительном 30-летнем гражданине получили оперативные сотрудники линейного отдела полиции, работающего в воздушной гавани.

- Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Предмет, внешне похожий на кастет, был изъят и направлен на экспертизу, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. - В ходе опроса сыщики установили, что задержанный, является ранее судимым за кражи жителем села Укромное, кастет он изготовил самостоятельно с целью его реализации.

Эксперты подтвердили: да, изъятый предмет - действительно кастет, изготовленный в домашних условиях. Кустарным, так сказать, способом.

Полицейские возбудили уголовное дело за незаконное изготовление и сбыт оружия (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ)

ИСТОЧНИК KP.RU