За 10 месяцев по Крымскому мосту проехали 4,5 миллиона машин

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-14T12:56:32+03:00

Из них 200 тысяч - грузовики

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По Крымскому мосту за 10 месяцев проехали 4,5 миллиона автомобилей. Из них более 200 тысяч грузовиков и больше 50 тысяч пассажирских автобусов.

Заместитель начальника КУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол напомнил, что автомобильную часть моста открыли 16 мая 2018 года.

Он отметил, что трафик в оба направления распределился практически одинаково.

- Это говорит о важности моста для обоих берегов и, конечно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Керчане и таманцы активно пользуются дорогой с первых минут ее работы. Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин, - дополнил Сокол.

Замначальника дополнил, что рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа прошлого года. Тогда по мосту через Керченский пролив проехали больше 30 тысяч автомобилей.

Кстати, после запуска железнодорожного движения на Крымском мосту заработает подсветка. Так, арки «разукрасили» в цвета триколора.

ИСТОЧНИК KP.RU