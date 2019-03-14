В Крыму на три часа закрыли пропуск автомобилей через «Джанкой»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-14T13:44:10+03:00

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В четверг, 14 марта, на три часа с 12.00 до 15.00 закрыли проезд автомобилей через контрольно-пропускной пункт «Джанкой». Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, это связано с проведением технического обслуживания серверного оборудования.

- В это время таможенные операции, связанные с перемещением через таможенную границу товаров Евразийского экономического союза, транспортных средств для личного пользования, а также тех, которые осуществляют международные перевозки, осуществляться не будут, - добавили в пресс-службе таможни.

Что касается перемещения границы в пешем порядке и товаров для личного пользования, то контроль будет осуществляться в обычном режиме.

Сотрудники таможни попросили учитывать данную информацию для выбора маршрута пересечения границы.

Напомним, помимо пункта пропуска "Джанкой" в Крыму работают еще два: "Армянск" и "Перекоп".

ИСТОЧНИК KP.RU