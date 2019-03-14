В Крыму на три часа закрыли пропуск автомобилей через «Джанкой»
В четверг, 14 марта, на три часа с 12.00 до 15.00 закрыли проезд автомобилей через контрольно-пропускной пункт «Джанкой». Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, это связано с проведением технического обслуживания серверного оборудования.
- В это время таможенные операции, связанные с перемещением через таможенную границу товаров Евразийского экономического союза, транспортных средств для личного пользования, а также тех, которые осуществляют международные перевозки, осуществляться не будут, - добавили в пресс-службе таможни.
Что касается перемещения границы в пешем порядке и товаров для личного пользования, то контроль будет осуществляться в обычном режиме.
Сотрудники таможни попросили учитывать данную информацию для выбора маршрута пересечения границы.
Напомним, помимо пункта пропуска "Джанкой" в Крыму работают еще два: "Армянск" и "Перекоп".
ИСТОЧНИК KP.RU