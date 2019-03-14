Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-14T14:54:19+03:00

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Севастопольские полицейские поймали подозреваемого в краже чужих денег из банкомата.

- 40-летняя жительница города сообщила, что после выполнения транзакции в банкомате забыла забрать 5000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Подозреваемым оказался мужчина, который стоял за пострадавшей в очереди в банкомат. Он заметил, что она по невнимательности оставила деньги в купюроприемнике.

И стоило пострадавшей отойти от банкомата в сторонку, как он немедля положил чужие 5000 рублей в собственный карман и быстренько ушел восвояси. Правда, мужчина не учел, а может просто и не знал, что в платежном терминале исправно работают видеокамеры.

Нечистого на руку вычислили и задержали. На сегодняшний день на мужчину завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU