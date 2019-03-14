В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-14T15:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе 13 марта произошло ДТП, два человека пострадали. В селе Золотое Поле на улице Мичурина столкнулись легковые машины «ВАЗ-2110» и Alfa Romeo, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сотрудники ведомства подъехали на место аварии и привели пожарный автомобиль в готовность, а также провели необходимые меры пожарной безопасности.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних из машины «ВАЗ-2110», которых доставили в Феодосийскую городскую больницу.

Также 13 марта авария случилась на трассе "Таврида". В Белогорском районе столкнулись два грузовика. Одного из водителей зажало в деформированной машине. Его вытащили спасатели, а затем пострадавшего доставили в больницу Белогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU