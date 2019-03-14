Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-14T16:14:24+03:00

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43-летнего севастопольца будут судить за половые преступления в отношении детей своих сожительниц.

Мужчину обвиняют в трех эпизодах изнасилования малолетней девочки, а также трех эпизодах совершения иных действий сексуального характера (п. «б» ч.4 ст.131, п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Так, в 2017 году он насиловал дочку сожительницы, не достигшую 14 лет, пока ее мамы не было дома.

- Запуганная девочка рассказала о происходящем маме, однако та не поверила. Заявление в правоохранительные органы подала бабушка. В ходе следствия ужасающие факты подтвердились, - рассказали в Следственном комитете.

Следователи выявили еще два эпизода: оказывается, мужчина развращал и малолетнюю дочь своей предыдущей пассии, с которой жил вместе в 2013 году.

Расследование завершено, материалы передали в суд. Приговора севастополец ожидает под стражей.

В Следкоме настоятельно советуют родителям внимательнее относиться к жалобам своих детей, так как сексуальное насилие в семье может скрываться и замалчиваться годами.

ВАЖНО

Телефонная линия следственного управления «Ребёнок в опасности»: 123,

Телефон доверия СКР в Севастополе +7-(8692)-53-13-16

Телефон дежурного +7-978-936-80-52.

По всем номерам можно звонить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU