2019-03-14T16:28:19+03:00
Общество

«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить

Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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В одном из джанкойских магазинов задержали покупателя торта, который хотел унести товар, не расплатившись за него. В отделение полиции обратилась продавец, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчина, по ее словам, выбрал торт, а затем начал ругаться по поводу высоких цен на кондитерские изделия. Затем посетитель сказал, что не будет расплачиваться и попытался уйти из магазина с неоплаченной покупкой. Продавцы пытались его остановить, но безуспешно. Нерадивого покупателя задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

32-летний джанкоец признался в совершении преступления и сказал, что хотел украсть торт, потому что у него не хватало денег на его покупку.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело ч.3 ст.30 ч.1, ст.161 УК (покушение на грабеж). Максимальное наказание, которое может грозить сладкоежке, лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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