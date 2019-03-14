«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
В одном из джанкойских магазинов задержали покупателя торта, который хотел унести товар, не расплатившись за него. В отделение полиции обратилась продавец, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Мужчина, по ее словам, выбрал торт, а затем начал ругаться по поводу высоких цен на кондитерские изделия. Затем посетитель сказал, что не будет расплачиваться и попытался уйти из магазина с неоплаченной покупкой. Продавцы пытались его остановить, но безуспешно. Нерадивого покупателя задержали прибывшие на место сотрудники полиции.
32-летний джанкоец признался в совершении преступления и сказал, что хотел украсть торт, потому что у него не хватало денег на его покупку.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело ч.3 ст.30 ч.1, ст.161 УК (покушение на грабеж). Максимальное наказание, которое может грозить сладкоежке, лишение свободы до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU