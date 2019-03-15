Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-15T07:19:00+03:00

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В Симферополе 15 марта переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +9…+11°, сообщили в крымском гидрометцентре.

В Севастополе в пятницу также осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов.

На Южном берегу Крыма ночью без осадков, но утром и днем дождь, местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +10…+12°.

В Керчи 15 марта ночью без осадков, во второй половине дня временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью северо-восточный, с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +8…+10°.

ИСТОЧНИК KP.RU