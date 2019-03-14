СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-14T17:56:32+03:00

У него есть опыт работы в сфере транспорта

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На предприятии «Керчьгортранс» назначили нового директора, им стал Аршалуйс Чахоя. Он депутат Керченского городского совета, у которого есть большой опыт в качестве водителя общественного транспорта.

Как сообщил глава администрации города-героя Сергей Бороздин, кандидатуру Чахоя поддержали все сотрудники предприятия.

- В ближайшее время вместе с теми, что переданы Керчи из Симферополя, планируем отремонтировать и вывести на линии еще 4 троллейбуса из имеющегося автопарка. Один уже восстановлен, еще 3 отремонтируем в ближайшее время. Это позволит сохранить рабочие места и дождаться закупки 4 новых единиц электротранспорта, - добавил Бороздин.

Также глава города рассказал о возможности поставить на маршрут №1 большие и вместительные «Нефазы», но при этом убрать дублирующий маршрут 5А.

Напомним, при проверке предприятия обнаружилось, что часть автобусов разукомплектована, а техобслуживание проводилось некачественно.

ИСТОЧНИК KP.RU