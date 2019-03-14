2019-03-14T17:56:32+03:00
Общество

На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора

У него есть опыт работы в сфере транспорта
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На предприятии «Керчьгортранс» назначили нового директора, им стал Аршалуйс Чахоя. Он депутат Керченского городского совета, у которого есть большой опыт в качестве водителя общественного транспорта.

Как сообщил глава администрации города-героя Сергей Бороздин, кандидатуру Чахоя поддержали все сотрудники предприятия.

- В ближайшее время вместе с теми, что переданы Керчи из Симферополя, планируем отремонтировать и вывести на линии еще 4 троллейбуса из имеющегося автопарка. Один уже восстановлен, еще 3 отремонтируем в ближайшее время. Это позволит сохранить рабочие места и дождаться закупки 4 новых единиц электротранспорта, - добавил Бороздин.

Также глава города рассказал о возможности поставить на маршрут №1 большие и вместительные «Нефазы», но при этом убрать дублирующий маршрут 5А.

Напомним, при проверке предприятия обнаружилось, что часть автобусов разукомплектована, а техобслуживание проводилось некачественно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате
На «Тавриде» столкнулись два грузовика: Водителя зажало в машине
В Крыму на три часа закрыли пропуск автомобилей через «Джанкой»
Крымчанин подделывал в фотошопе чеки и обманывал интернет-продавцов
За 10 месяцев по Крымскому мосту проехали 4,5 миллиона машин
Житель Симферопольского района хотел незаконно продать самодельный кастет
Крымская прокуратура добилась увольнения экс-полицейского
Арки Крымского моста "раскрасят" в цвета триколора
"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить
Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий
18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ
Больше 11 миллионов на мусор: В Симферополе появятся 126 новых контейнерных площадок
В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России
В Симферополе заменят 500 лифтов
Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей
Погода в Крыму на 14 марта: днем до +13, без осадков
В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ
Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны