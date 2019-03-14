СЕГОДНЯ 19:44 2019-03-14T19:44:50+03:00

Осужденные в таких колониях содержатся без охраны и могут носить гражданскую одежду

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В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи.

Как рассказали в ведомстве, сбежавший Денис Короленко, осужденный за совершение тяжкого преступления, отбывал наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Его отсутствие обнаружили 14 марта в 02.57 в ходе плановой проверки.

В УФСИН разъяснили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором.

- В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора и вне колонии, но в пределах муниципального образования. Могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для поиска осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU