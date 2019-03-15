2019-03-15T10:29:36+03:00
Общество

Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро

Они не задекларировали валюту
Александра КОРШУНОВА
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Досмотр проводился в пункте пропуска "Джанкой". Фото: пресс-служба Крымской таможниДосмотр проводился в пункте пропуска "Джанкой". Фото: пресс-служба Крымской таможни
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Сотрудники Крымской таможни, на пункте пропуска «Джанкой», в ходе проведения контроля обнаружили у граждан соседнего государства незадекларированную валюту. У них нашли 43,8 тысячи евро и 753 рубля.

При этом две женщины заявили сотрудникам таможни, что по 8890 евро принадлежат каждой из них.

Водитель автомобиля своими «признала» 8880 евро, а мужчина, следовавший как пассажир, подтвердил, что 17 190 евро и 743 рубля принадлежат ему.

- Сотрудники таможни напомнили, что без декларирования разрешено провозить деньги в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов США, возвращены владельцам. 8 300 евро и 446 рублей, превышающие установленные ограничения, изъяты у гражданина и размещены на ответственное хранение, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, ему грозит штраф или конфискация «предмета нарушения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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