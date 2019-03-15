В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-15T11:12:31+03:00

Последняя перепись населения в Крыму проходила в 2014 году Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Для этого создадут специальную комиссию

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В Крыму в 2020 году пройдет перепись населения. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Создать Комиссию по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на территории Республики Крым, - написано в постановлении.

Согласно указу, в состав комиссии воли крымские министры, главы администраций городов и районов, а также представители силовых ведомств.

Напомним, последняя перепись населения Крыма прошла в 2014 году. Тогда в Федеральной службе государственной статистике сообщили, что на территории полуострова проживает 2 миллиона 285 тысяч человек, 65% которых русские.

Большинство крымчан владеют русским языком, но родным его считают 84%, украинский язык назвали родным 4% опрошенных, а татарский – 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU