2019-03-15T11:12:31+03:00
Общество

В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения

Для этого создадут специальную комиссию
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Последняя перепись населения в Крыму проходила в 2014 годуПоследняя перепись населения в Крыму проходила в 2014 годуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму в 2020 году пройдет перепись населения. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Создать Комиссию по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на территории Республики Крым, - написано в постановлении.

Согласно указу, в состав комиссии воли крымские министры, главы администраций городов и районов, а также представители силовых ведомств.

Напомним, последняя перепись населения Крыма прошла в 2014 году. Тогда в Федеральной службе государственной статистике сообщили, что на территории полуострова проживает 2 миллиона 285 тысяч человек, 65% которых русские.

Большинство крымчан владеют русским языком, но родным его считают 84%, украинский язык назвали родным 4% опрошенных, а татарский – 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики
Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц
В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро
Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла
В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате