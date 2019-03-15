2019-03-15T11:38:06+03:00
Общество

Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц

На каких улицах сейчас заторы [список]
Александра КОРШУНОВА
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В столице перекрыли большинство дорог в центреВ столице перекрыли большинство дорог в центреФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Для жителей крымской столицы утро 15 марта выдалось сложным в плане транспортной доступности. Из-за проведения праздничных митингов и шествий перекрыли и ограничили движение на большинстве центральных улиц города.

Из-за этого в городе образовались километровые пробки, а улицы столицы в «Яндекс.Картах» светится «красным».

Местные жители и автолюбители возмущаются, опаздывая на работу.

- Ехала на машине от гостиницы «Москва» до улицы Сергеева-Ценского 1,5 часа! И то, машину пришлось оставить на Пролетарской, а дальше – шла пешком, - рассказывает жительница Симферополя Анастасия.

- Живу на Севастопольской, села на маршрутку, забыла, что с сегодняшнего дня ограничение движения на улицах. На пересечении с Козлова увидела большую пробку. Делать нечего – вышла и пошла пешком на работу. Ехала бы на автобусе я точно дольше, - сетует Марина.

ГДЕ СЕЙЧАС ПРОБКИ:

- На улицах: Караимская, Крылова, Чехова, Володарского, Ленина, Шмидта, Гоголя, Самокиша, Жуковского, Желябова, Толстого, Павленко, Маяковского, Козлова, Красноармейская, Тарабукина, Беспалова, Мира, Лесхозная

Приложение "Яндекс.Карты" показывает серьезное затруднение движения. Фото: скриншот из приложения

Приложение "Яндекс.Карты" показывает серьезное затруднение движения. Фото: скриншот из приложения

Также движение затруднено на переулке Спендиаровых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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