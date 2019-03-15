Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-15T11:52:58+03:00

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Крым совершил настоящий рывок в развитии, увеличив размеры валового регионального продукта (ВРП) на более чем на 120 тысяч рублей.

- ВРП на душу населения в 2013 году был всего лишь 92 400 рублей, а по итогам 2018 года составил 217 тысяч 200 рублей. Это 40-е место в России, а пять лет назад Республика Крым была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какой рывок в развитии экономики совершил Крым! - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совместном заседании ГД и Госсовета Республики Крым в Симферополе.

Володин также отметил, что Республика Крым сегодня по показателю ВРП опережает Севастополь.

- Это заслуга руководства Крыма, Госсовета, тех, кто работает в экономике. Безусловно, это очень хороший показатель, - подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин добавил, что индекс промышленного производства в Крыму с 2014 года по 2018 вырос почти на 80%.

- По всей стране рост индекса 6,5%. Экономика Крыма семимильными шагами догоняет экономику России, чтобы стать одним из полноценных, полноправных партнеров в экономике, - заключил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU