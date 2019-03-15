2019-03-15T14:00:56+03:00
Политика

Госдума приняла 58 федеральных законов специально для Крыма и Севастополя

Восемь из них - инициатива полуострова
Анастасия ЖУКОВА
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Полуострову оказывают всяческую помощь и поддержку.Полуострову оказывают всяческую помощь и поддержку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Государственная дума РФ за пять лет приняла 58 федеральных законов, регулирующих все сферы жизни граждан Крыма и Севастополя. Об этом в Симферополе рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

- Развитие невозможно без правового фундамента, - отметил он. - Начиная с 2014 года также были рассмотрены 8 федеральных законов по вашей, крымской инициативе. Госдума приняла их, и это большой вклад в формирование государственного правового поля.

Володин подчеркнул, что в приоритетном порядке рассматривались и принимались законы, касающиеся социального обеспечения граждан - пенсий, образования, соцвыплат.

В Госдуму вошли 8 депутатов от Крыма и Севастополя, и спикер нижней палаты российского парламента отметил, что все они активно участвуют в законотворческом процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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