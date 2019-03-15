Скворцова: Дефицит кадров в медицине Крыма устраним к 2024 году

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-15T13:43:17+03:00

В Крыму не хватает 660 врачей и порядка 1500 медсестер. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сейчас республике не хватает ни врачей, ни медсестер

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Федеральные власти намерены полностью устранить дефицит кадров в крымской медицине к 2024 году. Об этом в Симферополе заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она уточнила, что республике не хватает 660 врачей и порядка 1500 медсестер. После референдума число врачей на селе уже увеличилось на 54%, а количество медперсонала среднего звена - в два раза, однако этого все равно не достаточно.

Министр подчеркнула, что после вхождения в РФ заработная плата врачей сразу выросла в два раза и продолжает увеличиваться в рамках системы ОМС.

В рамках программы модернизации крымского здравоохранения, по словам Скворцовой, уже построено 62 ФАПа в селах, приобретены мобильные комплексы для оказания медпомощи. Кроме того, 16 медорганизаций получили более 4000 единиц современного медицинского оборудования, куплено 75 новых автомобилей скорой помощи, реанимобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU