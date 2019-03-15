2019-03-15T14:26:38+03:00
Общество

В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей

Они указали в актах приемки-передачи намного больше работ, чем выполнили
Надежда ДАЦЮК
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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Частные предприниматели из Кировского района Крыма незаконно присвоили себе 260 тысяч рублей бюджетных денег при ремонте памятных знаков в честь воинов-односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны.

Факт хищения денег обнаружили при проверке сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Частное предприятие, согласно договору, должно было отремонтировать памятники в селах Журавки и Приветное. Но в полном объеме работы не были выполнены, а в актах приемки-передачи мошенники превысили перечень сделанного. Документы для подписания передали в администрацию сельских поселений, а на счет предприятия поступили средства.

При этом разница между заявленной стоимостью работ и того, что было сделано, составила больше 260 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенном в крупном размере. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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