В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей
Частные предприниматели из Кировского района Крыма незаконно присвоили себе 260 тысяч рублей бюджетных денег при ремонте памятных знаков в честь воинов-односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны.
Факт хищения денег обнаружили при проверке сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Частное предприятие, согласно договору, должно было отремонтировать памятники в селах Журавки и Приветное. Но в полном объеме работы не были выполнены, а в актах приемки-передачи мошенники превысили перечень сделанного. Документы для подписания передали в администрацию сельских поселений, а на счет предприятия поступили средства.
При этом разница между заявленной стоимостью работ и того, что было сделано, составила больше 260 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенном в крупном размере. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU