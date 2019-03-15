В Керчи поймали сбежавшего из колонии-поселения

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-15T14:29:55+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов поймали сбежавшего осужденного из колонии-поселения в Керчи. Его задержали вечером 14 марта, в тот же день, когда он совершил побег.

Как сообщили в УФСИН России по Крыму, для проведения оперативно-розыскных мероприятий привлекли также работников Федеральной службы безопасности.

Напомним, отсутствие Дениса Короленко, осужденного за совершение тяжкого преступления, 14 марта в 02.57 в ходе плановой проверки.

В УФСИН разъяснили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором.

При этом заключенные в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации могут ходить без надзора и вне колонии, но в пределах муниципального образования.

Имеют право носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU