2019-03-15T14:29:55+03:00
Происшествия

В Керчи поймали сбежавшего из колонии-поселения

Осужденный пропал ранним утром 14 марта
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов поймали сбежавшего осужденного из колонии-поселения в Керчи. Его задержали вечером 14 марта, в тот же день, когда он совершил побег.

Как сообщили в УФСИН России по Крыму, для проведения оперативно-розыскных мероприятий привлекли также работников Федеральной службы безопасности.

Напомним, отсутствие Дениса Короленко, осужденного за совершение тяжкого преступления, 14 марта в 02.57 в ходе плановой проверки.

В УФСИН разъяснили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором.

При этом заключенные в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации могут ходить без надзора и вне колонии, но в пределах муниципального образования.

Имеют право носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей
Скворцова: Дефицит кадров в медицине Крыма устраним к 2024 году
Госдума приняла 58 федеральных законов специально для Крыма и Севастополя
Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях
Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики
Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц
В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения
В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро
Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла
В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате