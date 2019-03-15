В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров

СЕГОДНЯ 19:24 2019-03-15T19:58:24+03:00

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В Севастополе в понедельник, 18 марта, до конца проведения праздничных мероприятий, посвященных «Крымской весне», на площади Нахимова катера будут курсировать из Артиллерийской бухты.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, также в это время не будет остановки общественного автомобильного и городского наземного электрического транспорта на остановке «площадь Нахимова».

- Вместо маршрутов «Графская пристань - Северная» и «Город - Инкерман» катера будут курсировать по маршрутам «Артиллерийская бухта - Северная» и «Артиллерийская бухта - Инкерман», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Симферополе и в Севастополе с 15 марта начнет действовать ограничение на некоторых улицах из-за проведения торжественных мероприятий. Некоторые городские дороги даже перекроют.

ИСТОЧНИК KP.RU