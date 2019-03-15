В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Евпатории 16 и 18 марта пассажиры смогут бесплатно ездить в трамвае №3, который курсирует по маршруту «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал». Время движения: с 6 до 22 часов.
Кроме того, 18 марта жители и гости города смогут бесплатно посетить три музея:
- комплекс «Текие дервишей». Ул. Караева,18. Начало экскурсий в 11.00, 12.00, 13.00
- музей истории Крымской войны. Ул. Революции, 61. Свободное посещение с 10.00 до 17.00
- Евпаторийский краеведческий музей. Ул. Дувановская, 11. Начало экскурсий в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 - Праздничный концерт творческих коллективов Евпатории ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Театральная площадь.
Напомним, в Евпатории на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступит Лада Дэнс. Начало в 19.00 18 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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