В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-15T20:10:29+03:00

Курсировать трамвай будет с 6.00 до 22.00 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ходить он будет по маршруту «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал»

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В Евпатории 16 и 18 марта пассажиры смогут бесплатно ездить в трамвае №3, который курсирует по маршруту «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал». Время движения: с 6 до 22 часов.

Кроме того, 18 марта жители и гости города смогут бесплатно посетить три музея:

- комплекс «Текие дервишей». Ул. Караева,18. Начало экскурсий в 11.00, 12.00, 13.00

- музей истории Крымской войны. Ул. Революции, 61. Свободное посещение с 10.00 до 17.00

- Евпаторийский краеведческий музей. Ул. Дувановская, 11. Начало экскурсий в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

17.00 - Праздничный концерт творческих коллективов Евпатории ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Театральная площадь.

Напомним, в Евпатории на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступит Лада Дэнс. Начало в 19.00 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU