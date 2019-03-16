2019-03-16T12:44:51+03:00
Общество

В симферопольском парке заложили березовую аллею в честь пятилетия Крымской весны

В акции принял участие представитель мэрии итальянского города
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Фейсбук Натальи МаленкоФото: Фейсбук Натальи Маленко
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В честь празднования пятилетия Крымской весны в симферопольском парке им. Г.А. Потемкина высадили березовые саженцы.

- Это исконно русское дерево символизирует свет, сияние и чистоту. Не случайно, известный русский поэт, писатель, переводчик и публицист Олег Николаевич Шестинский писал: «Без берёзы не мыслю Россию, — так светла по-славянски она, что, быть может, в столетья иные от берёзы — вся Русь рождена», - рассказала глава администрации Симферополя Наталья Маленко, принимавшая участие в акции.

Помимо березы в сквере также высадили саженцы сирени, форзиции и кизильника. Позже сквере будет выполнена реконструкция.

К мероприятию присоединился гость Крыма - президент регионального комитета памяти жертв Марцаботто, представитель мэрии города Марцаботто Итальянской Республики Вальтер Карди. Он тоже высадил свою березку.

- По возвращении на родину он пообещал поделиться со своими соотечественниками личными впечатлениями от поездки в российский Крым. Ну а мы, в свою очередь, пригласили итальянского гостя нанести повторный визит и оценить результаты своего труда,- добавила глава администрации столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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