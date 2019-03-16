2019-03-16T14:25:33+03:00
Общество

В Крыму к вечеру 16 марта усилится ветер

Порывы ветра могут достигать 25 м/с
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму во второй половине дня 16 марта и ночью 17 марта ожидается шквальный ветер, предупреждают крымские спасатели.

- Во второй половине дня и до конца суток 16 марта, ночью 17 марта в Крыму ожидаются усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, ночью 17 марта - сильный, местами очень сильный дождь, в горах - со снегом, - сообщает МЧС по Крыму.

Сотрудники ведомства просят жителей республики быть осторожными, держаться подальше от рекламных щитов, плохо закрепленных конструкций и сухих деревьев.

Напомним, в Крыму 16 марта днем местами ожидают небольшой дождь — погода будет изменчива. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +8…+13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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