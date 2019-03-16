2019-03-16T17:08:46+03:00
Политика

Глава Крыма поддержал идею взыскать с Киева компенсацию за украинское прошлое полуострова

Степан ОСТИНОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу спикера Госдумы России Вячеслава Володина взыскать с Украины компенсацию за ущерб, который был нанесен полуострову за 23 года пребывания в украинской юрисдикции.

Он сообщил, что для решения этого вопроса на уровне Госдумы РФ и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением международных юристов. После изучения механизма самой процедуры специалисты приступят к подсчету причиненного ущерба. Такая практика будет применена впервые, подчеркнул глава Крыма.

- Думаю, что в течение месяца мы изучим этот вопрос и приступим к подсчету причиненного ущерба. Такой практики еще нигде не было, однако существуют правовые перспективы для предъявления подобных исков для того, чтобы по справедливости получить то, что было отнято у республики, - заключил Сергей Аксенов.

Напомним,накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины убытки, которые она причинила Крыму за 25 лет "господства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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