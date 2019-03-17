Шестнадцать улиц перекроют в Симферополе 18 марта
С 17:00 до 23.00 18 марта на площади Ленина в Симферополе запланирована праздничная программа, посвященная 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Участие в концерте примут творческие коллективы Крыма и приглашенные звезды российской эстрады.
В связи с этим, планируется перекрытие 16 улиц в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Перекроют следующие улицы:
- пер.Колхозный, на примыкании к проспекту Кирова;
- проезд между домами №14 и №16 по проспекту Кирова, при примыкании к проспекту Кирова;
- ул. Некрасова, при примыкании к ул. Севастопольская;
- ул. С. Ценского, при примыкании к ул. Севастопольская;
- ул. С. Разина, при примыкании к ул. Севастопольская;
- проезд между домами №32 и №30/7 по ул. Севастопольская, при примыкании к ул. Севастопольская;
- ул. Чехова с двух сторон пересечения с ул. Турецкая;
- проезд дома №8 ул. Чехова, при примыкании к ул. Чехова;
- ул. Чехова перед пересечением с ул. Караимская (перед проездом к строению №9/10 по ул. Караимская – здание банка);
- проезд дома №4 по ул. Самокиша, при примыкании к ул. Самокиша;
- ул. Самокиша перед пересечением с проспектом Кирова;
- ул. Гоголя перед пересечением с проспектом Кирова;
- 13.ул. Чехова на примыкании к ул. Севастопольская;
- 14.ул. Крылова на примыкании к ул. Севастопольская;
- проезд дома №3 на примыкании ул. Севастопольская;
- проезд дома №4 по ул. Самокиша при примыкании к ул. Самокиша.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя советуют горожанам на это время воспользоваться услугами общественного транспорта и отказаться на время от личного.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Досуг в Крыму и Севастополе»