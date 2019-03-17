Шестнадцать улиц перекроют в Симферополе 18 марта

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-17T09:38:46+03:00

Вечером на главной площади города состоится празднование в честь 5-летия со дня воссоединения Крыма с Россией

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С 17:00 до 23.00 18 марта на площади Ленина в Симферополе запланирована праздничная программа, посвященная 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Участие в концерте примут творческие коллективы Крыма и приглашенные звезды российской эстрады.

В связи с этим, планируется перекрытие 16 улиц в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Перекроют следующие улицы:

- пер.Колхозный, на примыкании к проспекту Кирова;

- проезд между домами №14 и №16 по проспекту Кирова, при примыкании к проспекту Кирова;

- ул. Некрасова, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. С. Ценского, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. С. Разина, при примыкании к ул. Севастопольская;

- проезд между домами №32 и №30/7 по ул. Севастопольская, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. Чехова с двух сторон пересечения с ул. Турецкая;

- проезд дома №8 ул. Чехова, при примыкании к ул. Чехова;

- ул. Чехова перед пересечением с ул. Караимская (перед проездом к строению №9/10 по ул. Караимская – здание банка);

- проезд дома №4 по ул. Самокиша, при примыкании к ул. Самокиша;

- ул. Самокиша перед пересечением с проспектом Кирова;

- ул. Гоголя перед пересечением с проспектом Кирова;

- 13.ул. Чехова на примыкании к ул. Севастопольская;

- 14.ул. Крылова на примыкании к ул. Севастопольская;

- проезд дома №3 на примыкании ул. Севастопольская;

- проезд дома №4 по ул. Самокиша при примыкании к ул. Самокиша.

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя советуют горожанам на это время воспользоваться услугами общественного транспорта и отказаться на время от личного.

ИСТОЧНИК KP.RU