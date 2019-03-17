Севастопольский турист застрял с травмой ноги на водопаде

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-17T11:09:42+03:00

Двое сотрудников для оперативной помощи выдвинулись к пострадавшему на квадроцикле

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Как рассказали сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», ЧП произошло 16 марта в районе водопада Головкинского на реке Узень-Баш. Мужчина, который находился в составе группы туристов из Севастополя повредил коленный сустав и не мог сам передвигаться.

Он нуждался в эвакуации из горно-лесной зоны.

- К месту происшествия направились сотрудники Алуштинского аварийно- спасательного отряда «Крым-Спас», находившиеся в это время на патрулировании на Ангарском перевале. Спасатели разделились на две группы: двое сотрудников для оперативной помощи выдвинулись к пострадавшему на квадроцикле, вторая группа спасателей ожидала пострадавшего для дальнейшей эвакуации на служебном автомобиле, - говорится в сообщении «Крым-Спас».

Операция по спасению пострадавшего прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU