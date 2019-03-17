Севастопольский турист застрял с травмой ноги на водопаде
Как рассказали сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», ЧП произошло 16 марта в районе водопада Головкинского на реке Узень-Баш. Мужчина, который находился в составе группы туристов из Севастополя повредил коленный сустав и не мог сам передвигаться.
Он нуждался в эвакуации из горно-лесной зоны.
- К месту происшествия направились сотрудники Алуштинского аварийно- спасательного отряда «Крым-Спас», находившиеся в это время на патрулировании на Ангарском перевале. Спасатели разделились на две группы: двое сотрудников для оперативной помощи выдвинулись к пострадавшему на квадроцикле, вторая группа спасателей ожидала пострадавшего для дальнейшей эвакуации на служебном автомобиле, - говорится в сообщении «Крым-Спас».
Операция по спасению пострадавшего прошла успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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