Сотня велосипедистов проехала по улицам Симферополя
17 марта, несмотря на пасмурную погоду и намечающийся с самого утра дождь, около сотни велосипедистов устроили велопробег по улицам Симферополя. Мероприятие прошло в рамках праздничной программы, посвященной 5-летию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.
Народ пасмурная погода не распугалаФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
Ранее сообщалось, что принять участие в велопробеге могут все желающие от 14 лет и старше.
Финишировали спортсмены на площади ЛенинаФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
Велосипедисты проехали по проспекту Кирова, далее по Самокиша, Севастопольской, финишировав на площади Ленина. Кто-то даже прикрепил к своему велосипеду триколор.
К велосипедистам присоединились также легкоатлеты, пробежав дистанцию в 4,2 километра.
Некоторые прикрепили к велосипеду флагФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
- На главной площади Симферополя развернули российский флаг, играет музыка, настроение у всех, несмотря на мрачную погоду, праздничное, - передает корреспондент «Комсомольской правды-Крым» Александра Коршунова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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