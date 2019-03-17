Сотня велосипедистов проехала по улицам Симферополя

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-17T11:57:03+03:00

Мероприятие приурочено к празднованию 5-летия со дня воссоединения Крыма с Россией

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17 марта, несмотря на пасмурную погоду и намечающийся с самого утра дождь, около сотни велосипедистов устроили велопробег по улицам Симферополя. Мероприятие прошло в рамках праздничной программы, посвященной 5-летию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.

Народ пасмурная погода не распугалаФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

Ранее сообщалось, что принять участие в велопробеге могут все желающие от 14 лет и старше.

Финишировали спортсмены на площади ЛенинаФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

Велосипедисты проехали по проспекту Кирова, далее по Самокиша, Севастопольской, финишировав на площади Ленина. Кто-то даже прикрепил к своему велосипеду триколор.

К велосипедистам присоединились также легкоатлеты, пробежав дистанцию в 4,2 километра.

Некоторые прикрепили к велосипеду флагФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

- На главной площади Симферополя развернули российский флаг, играет музыка, настроение у всех, несмотря на мрачную погоду, праздничное, - передает корреспондент «Комсомольской правды-Крым» Александра Коршунова.

ИСТОЧНИК KP.RU