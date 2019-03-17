2019-03-17T13:48:06+03:00
Общество

Неделя в Крыму ожидается дождливой

Солнечными из семи дней будут только два
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Ветренее всего будет в пятницу и субботуВетренее всего будет в пятницу и субботуФото: соцсети
Изменить размер текста:

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Крыму дождливую погоду. Осадки ожидаются в понедельник, 18 марта, четверг, пятницу и субботу.

Солнечными будут только два дня на неделе – 19 и 20 марта. Температура воздуха в эти дни прогреется до +13 градусов.

В остальные дни за окном будет примерно +7…+10.

Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Ветренее всего ожидается в пятницу и субботу, когда порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24