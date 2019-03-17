Неделя в Крыму ожидается дождливой

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-17T13:48:06+03:00

Ветренее всего будет в пятницу и субботу Фото: соцсети

Солнечными из семи дней будут только два

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На следующей неделе синоптики прогнозируют в Крыму дождливую погоду. Осадки ожидаются в понедельник, 18 марта, четверг, пятницу и субботу.

Солнечными будут только два дня на неделе – 19 и 20 марта. Температура воздуха в эти дни прогреется до +13 градусов.

В остальные дни за окном будет примерно +7…+10.

Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Ветренее всего ожидается в пятницу и субботу, когда порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU