Неделя в Крыму ожидается дождливой
Солнечными из семи дней будут только два
Ветренее всего будет в пятницу и субботуФото: соцсети
Изменить размер текста:
На следующей неделе синоптики прогнозируют в Крыму дождливую погоду. Осадки ожидаются в понедельник, 18 марта, четверг, пятницу и субботу.
Солнечными будут только два дня на неделе – 19 и 20 марта. Температура воздуха в эти дни прогреется до +13 градусов.
В остальные дни за окном будет примерно +7…+10.
Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Ветренее всего ожидается в пятницу и субботу, когда порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»