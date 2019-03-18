Погода в Крыму на 18 марта: до +16 и облачно

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-18T07:23:18+03:00

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В Крыму 18 марта будет облачно, воздух прогреется до +16 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +15 градусов, переменная облачность. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе понедельник также будет без осадков, будет дуть южный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

На ЮБК сегодня до +13 градусов, осадков не ожидается, но небо будет скрыто за облаками.

В Керчи 18 марта также переменная облачность, без осадков, местами будет туман. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU