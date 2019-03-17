2019-03-17T16:39:46+03:00
Общество

Байкеры продолжили мотопробег в Феодосии

Все желающие могли осмотреть технику, выставленную на площади 17 марта
Лера ВОЛЬНАЯ
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Мотопробег стартовал в ФеодосииМотопробег стартовал в Феодосии
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Члены мотоклубов из Феодосии, Советского и Кировского районов Крыма приняли участие в мотопробеге, который стартовал в Феодосии с привокзальной площади 17 марта.

Байкеры выстроили в ряд своих "железных коней"

Байкеры выстроили в ряд своих "железных коней"

С раннего утра мотоциклисты выстроили в ряд своих «железных коней». Некоторые из них отличались, имея 3 и 4 колеса.

К слову, в прошлом году феодосийские байкеры проехали через Крымский мост вместе с «Ночными волками». Не могли остаться они в стороне и от первого юбилея Крымской весны.

- Своим мотопробегом мы еще раз показываем, что поддерживаем возвращение Крыма в Россию. Мы рады этому историческому и важному событию. Я себя всегда считал россиянином. Пять лет назад справедливость восторжествовала. Конечно, настроение пятилетней давности – тот дух единения, ярких эмоций – тяжело повторить. Такое раз в жизни бывает. Но и сегодня у нас прекрасное настроение, боевой дух, мы живем и развивается. Вообще, интересно жить в России, - поделился один из организаторов мотопробега по территории Феодосийского городского округа Андрей Шевченко.

Все желающие могли осмотреть технику, выставленную на площади, и сделать фотографию на память.

Патриотический мотопробег проедет по всем дорогам региона от Щебетовки до Приморского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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