В Севастополе проходит регата «Русская весна-2019»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-17T18:53:53+03:00

Участие принимают как профессионалы, так и любители

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17 марта в Севастополе стартовал второй этап регаты «Русская весна-2019», посвященной Крымской весне.

Регата стартовала 15 марта

Первый этап прошел в городе 15 и 16 марта, когда участие принимали детские экипажи и взрослые, опытные спортсмены.

Губернатор Севастополя принял также участие

17 же марта вместе с яхтсменами участвуют руководители регионов России и силовых структур, пишет РИА Новости.

Помимо спортсменов участвовали чиновники и силовики

Второй этап регаты проходит на яхтах класса SB20. На открытии присутствовали: глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий ЧФ Александр Моисеев, Олег Белавенцев и ряд представителей регионов Южного федерального округа, силовых структур.

Стало доброй традицией в эти дни встречать гостей со всех уголков страныФото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

- Стало доброй традицией в эти дни встречать гостей со всех уголков страны, когда вся страна празднует возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Я желаю всем победы и удачи, - прокомментировал Дмитрий Овсянников.

Подобная регата проходит в Севастополе в пятый разФото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Глава Крыма в свою очередь отметил, что состав участников самый разный: от профессионалов до любителей. И все же борьба честная. А также пожелал всем полных парусов и победы.

ИСТОЧНИК KP.RU