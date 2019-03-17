В Севастополе проходит регата «Русская весна-2019»
17 марта в Севастополе стартовал второй этап регаты «Русская весна-2019», посвященной Крымской весне.
Регата стартовала 15 марта
Первый этап прошел в городе 15 и 16 марта, когда участие принимали детские экипажи и взрослые, опытные спортсмены.
Губернатор Севастополя принял также участие
17 же марта вместе с яхтсменами участвуют руководители регионов России и силовых структур, пишет РИА Новости.
Помимо спортсменов участвовали чиновники и силовики
Второй этап регаты проходит на яхтах класса SB20. На открытии присутствовали: глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий ЧФ Александр Моисеев, Олег Белавенцев и ряд представителей регионов Южного федерального округа, силовых структур.
Стало доброй традицией в эти дни встречать гостей со всех уголков страныФото: материалы пресс-служб
Фото: материалы пресс-служб
- Стало доброй традицией в эти дни встречать гостей со всех уголков страны, когда вся страна празднует возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Я желаю всем победы и удачи, - прокомментировал Дмитрий Овсянников.
Подобная регата проходит в Севастополе в пятый разФото: материалы пресс-служб
Фото: материалы пресс-служб
Глава Крыма в свою очередь отметил, что состав участников самый разный: от профессионалов до любителей. И все же борьба честная. А также пожелал всем полных парусов и победы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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