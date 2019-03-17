2019-03-17T19:05:03+03:00
Общество

Движение транспорта в Симферополе изменят в понедельник

Изменения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Крымской весне
Лера ВОЛЬНАЯ
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Ряд автобусов пойдут в объезд с 15.00 до 23.00Ряд автобусов пойдут в объезд с 15.00 до 23.00
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18 марта в Симферополе запланированы праздничные мероприятия, посвященные Крымской весне. В Управлении информационной политики Мининформ РК сообщили об изменениях движения транспорта в крымской столице.

В понедельник вводится новая временная схема движения общественного транспорта во время перекрытия центра города.

С 15:00 до 23:00 по улицам Караимской и Пролетарской в объезд

центра крымской столицы пойдут следующие маршруты: №1А-Б, №2, №3, №6, №7, №10, №12-А-Б, №15, №25, №30, №41, №50, №55, №62, №63, №69, №70, №85, №92.

По улицам Маяковского, Желябова и Павленко пойдут маршруты:№52, №59, №90, №94, №98.

Все остальные маршруты будут ходить по прежней установленной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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