На Южном берегу Крыма строитель упал в траншею

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-18T10:41:05+03:00

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В диспетчерскую МЧС Республики Крым сообщили, что в Ливадии попал в беду мужчина и требуется помощь.

- Спасатели обнаружили, что пострадавший упал с одного из этажей строящегося здания, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сотрудники чрезвычайного ведомства достали жителя Ялты из траншеи, а затем на санитарных носилках донесли едо машины «Скорой медицинской помощи»

46-летний мужчина с различными травмами отвезли в больницу.

Днем раньше, в районе водопада Головкинского на реке Узень-Баш, турист из Севастополя повредил колено и не мог самостоятельно идти дальше. Его нужно был срочно эвакуировать из горно-лесной зоны.

На помощь пришли сотрудники чрезвычайного ведомства Республики Крым, которые помогли мужчине, нуждающемуся в медицинской помощи. В спасении был задействованы не только люди, но и техника - квадроцикл и служебный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU