На Южном берегу Крыма строитель упал в траншею
В диспетчерскую МЧС Республики Крым сообщили, что в Ливадии попал в беду мужчина и требуется помощь.
- Спасатели обнаружили, что пострадавший упал с одного из этажей строящегося здания, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Сотрудники чрезвычайного ведомства достали жителя Ялты из траншеи, а затем на санитарных носилках донесли едо машины «Скорой медицинской помощи»
46-летний мужчина с различными травмами отвезли в больницу.
Днем раньше, в районе водопада Головкинского на реке Узень-Баш, турист из Севастополя повредил колено и не мог самостоятельно идти дальше. Его нужно был срочно эвакуировать из горно-лесной зоны.
На помощь пришли сотрудники чрезвычайного ведомства Республики Крым, которые помогли мужчине, нуждающемуся в медицинской помощи. В спасении был задействованы не только люди, но и техника - квадроцикл и служебный автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU