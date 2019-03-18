2019-03-18T11:07:04+03:00
Общество

Морской тральщик из Севастополя провел корабли через мины

Экипаж «Вице-адмирала Захарьина» вышел на учения
Галина КОВАЛЕНКО
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Военные моряки проводят учения. Фото: пресс-служба ЧФВоенные моряки проводят учения. Фото: пресс-служба ЧФ
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Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» оттачивает боевые навыки, обеспечивая безопасность кораблей при движении через минные поля.

- Экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» провел тренировку по проводке за тралом через минные заграждения условного противника, - сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На плановых учениях военные моряки успешно справились с очисткой фарватера от условных противокорабельных мин.

- Тральщик «Вице-адмирал Захарьин» Экипаж обеспечил безопасный проход через минные заграждения тактической группе противодиверсионных катеров Новороссийской ВМБ Черноморского флота, - отметили в военном ведомстве и подчеркнули, что экипажи кораблей тральных сил флота каждый год проводят такого рода учения.

Кстати, сегодня, 18 марта, жители и гости города-героя Севастополя могут побывать на кораблях ЧФ: фрегате «Адмирал Макаров», ракетном корабле «Самум», малом ракетном корабле «Вышний Волочек» и больших десантных кораблях «Цезарь Куников» и «Азов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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