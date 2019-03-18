2019-03-18T11:05:56+03:00
Общество

Пьяный работник симферопольской автомойки угнал машину клиента

Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе пьяный работник автомойки угнал машину, которую оставили на техобслуживание. Заявление о пропаже автомобиля поступило в правоохранительные органы от 33-летнего местного жителя.

Он рассказал, что он оставил машину на станции техобслуживания, а, когда пришло время ее забирать, то на месте он ее не обнаружил.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, 33-летний сотрудник СТО после того, как употребил алкоголь, взял чужую машину, чтобы «поехать по своим делам».

После того, как он выехал на проезжую часть, его задержали сотрудники ГИБДД.

- После отбывания наказания в виде административного ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого ждет уголовная ответственность, - добавили в пресс-службе МВД,

Мужчине грозит до пят лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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