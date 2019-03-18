Пьяный работник симферопольской автомойки угнал машину клиента
В Симферополе пьяный работник автомойки угнал машину, которую оставили на техобслуживание. Заявление о пропаже автомобиля поступило в правоохранительные органы от 33-летнего местного жителя.
Он рассказал, что он оставил машину на станции техобслуживания, а, когда пришло время ее забирать, то на месте он ее не обнаружил.
Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, 33-летний сотрудник СТО после того, как употребил алкоголь, взял чужую машину, чтобы «поехать по своим делам».
После того, как он выехал на проезжую часть, его задержали сотрудники ГИБДД.
- После отбывания наказания в виде административного ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого ждет уголовная ответственность, - добавили в пресс-службе МВД,
Мужчине грозит до пят лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU