88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-18T13:12:01+03:00

Положительные последствия они видят, прежде всего, в туристическом плане

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Большинство россиян (88%) положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ. Такие данные представил Всероссийской центр изучения общественного мнения.

Сообщается, что 18% жителей высказались о том, что это положительно сказалось на жизни их семей. Такие же последствия они видят и в туристическом плане. 21% жителей отметили, что теперь можно ездить без пересечения границы.

- Три четверти (73%) россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации, нежели, когда находился в составе Украины, - добавили в ВЦОМ.

При этом каждый 10 респондент (9%), считает, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни.

В первую очередь это - санкции против России (4%) и падение уровня жизни (4%).

Кроме того, 29% опрошенных не смогли назвать отрицательных последствий, а еще 70% процентов отметили, что это никак не сказалось на их жизни.

Напомним, недавно 93% крымчан рассказали, что рады воссоединению Крыма с Российской Федерацией.

ИСТОЧНИК KP.RU