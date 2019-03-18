В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск несовершеннолетнюю Юлию Шахрай. Она 6 марта ушла из общежития одного из колледжей Симферополя и до сих пор не вернулась.
Как сообщили в МВД РК, девушка уроженка Сакского района.
ВАЖНО
Юлия Сергеевна Шахрай
Дата рождения: 11 сентября 20103 года.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, губы средние, волосы светлого цвета.
Была одета: джинсы синего цвета, футболка с изображением леопарда, кеды черного цвета, пуховик темно-синего цвета.
Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка с изображением «Господь Бог в бигудях и чашкой кофе», на левом предплечье - татуировка с изображением «Икона Божье матерь со слезами», на левой лопатке - татуировка с изображением «Ласточка в красном ободе в колючей проволоки», на задней поверхности шеи - татуировка с изображением «Голова индейца в воде и отражением черепа».
При себе имела: паспорт гражданки Российской Федерации, мобильный телефон.
Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: (3652) 667-588 или 102.
Напоминаем, что в Симферополе, при непонятных обстоятельствах пропала 18-летняя Урие Сулейманова.
ИСТОЧНИК KP.RU