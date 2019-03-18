2019-03-18T15:20:42+03:00
Общество

В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

Она ушла из общежития в Симферополе и не вернулась
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка пропала 6 марта. Фото: пресс-служба МЧС РКДевушка пропала 6 марта. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск несовершеннолетнюю Юлию Шахрай. Она 6 марта ушла из общежития одного из колледжей Симферополя и до сих пор не вернулась.

Как сообщили в МВД РК, девушка уроженка Сакского района.

ВАЖНО

Юлия Сергеевна Шахрай

Дата рождения: 11 сентября 20103 года.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, губы средние, волосы светлого цвета.

Была одета: джинсы синего цвета, футболка с изображением леопарда, кеды черного цвета, пуховик темно-синего цвета.

Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка с изображением «Господь Бог в бигудях и чашкой кофе», на левом предплечье - татуировка с изображением «Икона Божье матерь со слезами», на левой лопатке - татуировка с изображением «Ласточка в красном ободе в колючей проволоки», на задней поверхности шеи - татуировка с изображением «Голова индейца в воде и отражением черепа».

При себе имела: паспорт гражданки Российской Федерации, мобильный телефон.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: (3652) 667-588 или 102.

Напоминаем, что в Симферополе, при непонятных обстоятельствах пропала 18-летняя Урие Сулейманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ
Пьяный работник симферопольской автомойки угнал машину клиента
Морской тральщик из Севастополя провел корабли через мины
На Южном берегу Крыма строитель упал в траншею
Житель Севастополя попался на краже 30 шоколадок
Погода в Крыму на 18 марта: до +16 и облачно
Движение транспорта в Симферополе изменят в понедельник
В Севастополе проходит регата «Русская весна-2019»
Байкеры продолжили мотопробег в Феодосии
Неделя в Крыму ожидается дождливой
Сотня велосипедистов проехала по улицам Симферополя
Севастопольский турист застрял с травмой ноги на водопаде
Шестнадцать улиц перекроют в Симферополе 18 марта
Французская делегация посетила винзавод «Массандра»
Глава Крыма поддержал идею взыскать с Киева компенсацию за украинское прошлое полуострова
В Крыму к вечеру 16 марта усилится ветер
В симферопольском парке заложили березовую аллею в честь пятилетия Крымской весны
Тепло, но местами дождливо: Погода в Крыму на 16 марта
В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров
В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах