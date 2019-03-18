Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-18T15:20:11+03:00

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В Симферополе общественный транспорт 18 марта будет ходить до полуночи. Напомним, в связи с празднованием Дня воссоединения Крыма с Россией, проезд в автобусах, маршрутках и троллейбусах столицы бесплатный.

В пресс-службе Мининформа Крыма отметили, что окончание праздничных мероприятий в центре Симферополя запланировано в 23.00.

После этого, по словам руководителя предприятия «Горавтотранс» Дениса Майора, жители столицы смогут свободно добраться домой на муниципальном транспорте города.

Также сегодня пассажирам, которые пользуются услугами троллейбусов, вручают памятные билеты, посвященные Крымской весне.

Кроме того, с 15.00 до 23.00 в центре Симферополя троллейбусы будут ходить по всем маршрутам, которые проходят по центральным улицам города до площади «Советской» и до площади «Амет-Хана Султана –Центральный рынок» и в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU