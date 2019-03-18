2019-03-18T16:53:42+03:00
Общество

Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш

По улицам и окрестностям курортного города проехали десятки машин и байков, украшенные флагами
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Пробег прошел в красивейших местах Крыма.Пробег прошел в красивейших местах Крыма.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Изменить размер текста:

В Судаке прошел автомарш, приуроченный к юбилею Крымской весны.

Колонна украшена флагами. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Колонна украшена флагами.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Фа-фа-фа, пи-пи-пи! – Судак, обычно сонный вне летнего сезона, утром взбодрился от разноголосых гудков-сигналов легковушек и мотоциклов.

По улицам курортного города проехали десятки машин и байков, украшенные флагами.

В Судаке празднуют возвращение в Россию. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Судаке празднуют возвращение в Россию.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Праздник Воссоединения Крыма с Россией - первая Пятилетка! Патриотический автомарш молодежи города Судак, - сообщил участник пробега Сандро Кириак.

Участники вышли на пробег в отличном настроении. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Участники вышли на пробег в отличном настроении.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Самый масштабный мото- и автопробег прошел по маршруту «СимферопольСевастополь – гора Гасфорта». В праздничном мероприятие приняли участие порядка двух тысяч байков и три тысячи автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ
Пьяный работник симферопольской автомойки угнал машину клиента
Морской тральщик из Севастополя провел корабли через мины
На Южном берегу Крыма строитель упал в траншею
Житель Севастополя попался на краже 30 шоколадок
Погода в Крыму на 18 марта: до +16 и облачно
Движение транспорта в Симферополе изменят в понедельник
В Севастополе проходит регата «Русская весна-2019»
Байкеры продолжили мотопробег в Феодосии
Неделя в Крыму ожидается дождливой
Сотня велосипедистов проехала по улицам Симферополя
Севастопольский турист застрял с травмой ноги на водопаде
Шестнадцать улиц перекроют в Симферополе 18 марта
Французская делегация посетила винзавод «Массандра»
Глава Крыма поддержал идею взыскать с Киева компенсацию за украинское прошлое полуострова
В Крыму к вечеру 16 марта усилится ветер
В симферопольском парке заложили березовую аллею в честь пятилетия Крымской весны
Тепло, но местами дождливо: Погода в Крыму на 16 марта
В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров
В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах