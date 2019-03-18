Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
В Судаке прошел автомарш, приуроченный к юбилею Крымской весны.
Колонна украшена флагами.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
- Фа-фа-фа, пи-пи-пи! – Судак, обычно сонный вне летнего сезона, утром взбодрился от разноголосых гудков-сигналов легковушек и мотоциклов.
По улицам курортного города проехали десятки машин и байков, украшенные флагами.
В Судаке празднуют возвращение в Россию.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
- Праздник Воссоединения Крыма с Россией - первая Пятилетка! Патриотический автомарш молодежи города Судак, - сообщил участник пробега Сандро Кириак.
Участники вышли на пробег в отличном настроении.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Самый масштабный мото- и автопробег прошел по маршруту «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта». В праздничном мероприятие приняли участие порядка двух тысяч байков и три тысячи автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU