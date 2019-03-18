Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-18T16:53:42+03:00

По улицам и окрестностям курортного города проехали десятки машин и байков, украшенные флагами

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В Судаке прошел автомарш, приуроченный к юбилею Крымской весны.

Колонна украшена флагами.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Фа-фа-фа, пи-пи-пи! – Судак, обычно сонный вне летнего сезона, утром взбодрился от разноголосых гудков-сигналов легковушек и мотоциклов.

По улицам курортного города проехали десятки машин и байков, украшенные флагами.

В Судаке празднуют возвращение в Россию.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Праздник Воссоединения Крыма с Россией - первая Пятилетка! Патриотический автомарш молодежи города Судак, - сообщил участник пробега Сандро Кириак.

Участники вышли на пробег в отличном настроении.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Самый масштабный мото- и автопробег прошел по маршруту «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта». В праздничном мероприятие приняли участие порядка двух тысяч байков и три тысячи автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU